Ракетоносители российских захватчиков пока остаются в пунктах базирования.

На одном из направлений продолжается контрбатарейная борьба, враг потерял много техники, в том числе почти два десятка пушек и два танка.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, за минувшие сутки ликвидированы 32 оккупанта. Уничтожены два танка, БТР-82, две реактивные системы залпового огня "Град" и 18 орудий. Также пущено на металлолом 14 единиц автобронетехники оккупантов, два ударных БПЛА "Ланцет" и две лодки.

В Черном море находится шесть боевых кораблей вражеского флота, но ракетоносители заведены в пункты базирования.

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Сейчас продолжается контрбатарейная борьба, маневры силами и средствами.

В течение суток (с 7:00 до 7:00) оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. В результате ударов, ранен гражданский человек, разрушены пять частных домов, повреждены здания одного из частных предприятий и насосная станция.

Также российская армия применила против населения шесть FPV-дронов и сбросила с БпЛА других модификаций 24 осколочных боеприпаса. Ранен человек, повреждено здание школы и два автомобиля.

"За минувшие сутки враг совершил более 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 570 снарядов, в том числе 15 обстрелов населенных пунктов. По Херсону враг бил 8 раз, также обстреляны Антоновка, Берислав, Берегово, Веселое и Михайловка на Херсонщине. Артиллерией ударил и по селам Яслка и Днепровское на Николаевщине", - говорится в сообщении.

В результате артиллерийских обстрелов погибло гражданское лицо, два человека получили ранения, повреждено многоэтажку, 7 частных домов, хозяйственное здание и автомобиль.

Потери россиян на фронте - новости

Напомним, накануне на юге Украины подразделения ВСУ ликвидированы 33 оккупанта. Были уничтожены четыре БТР - 82, реактивная система залпового огня "Град", десять орудий, четыре единицы автомобильной техники, а также пять вражеских пунктов-два полевых и три наблюдательных.

Вчера, 2 ноября, в Черном море находилось четыре боевых корабля российских захватчиков. Ракетоносители были заведены в пункты базирования.

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