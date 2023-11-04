Общие потери оккупантов с 24 февраля 2022 года уже пересекли черту в 304 тысячи человек.

За прошедшие сутки украинские военные ликвидировали еще более 800 российских захватчиков и более 160 единиц российской техники и вооружения.

Как сообщает Генштаб ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже около 304,1 тысячи своих военных, из которых 830 - ликвидированы в течение минувших суток.

Также за сутки уничтожено еще 11 российских танков (всего 5276), 38 боевых бронированных машин (9939), 35 артиллерийских систем (7363), 7 реактивных системы залпового огня (861), 2 средства противовоздушной обороны (568), 39 беспилотников оперативно-тактического уровня (5534), 25 единиц автомобильной техники и автоцистерн (9716), а также 4 единицы специальной техники (1038).

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Не изменилось за сутки количество обезвреженных вражеских самолетов - 322, вертолетов - 324, крылатых ракет - 1551, подводных лодок - 1, а также кораблей и катеров - 20.

Война в Украине - последние новости

По данным утренней сводки Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинская авиация 9 раз ударила по районам скопления российских захватчиков и их техники. Также ракетным войскам удалось поразить российскую станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию, склады боеприпасов и артиллерию.

За сутки на фронте произошло 66 боевых столкновений с врагом, поэтому "горячо" сразу на нескольких направлениях. Вражеские атаки и попытки штурмов ВСУ отразили на Луганщине, Донетчине и Запорожье.

Также южнее Бахмута Донецкой области украинские войска продолжают вести штурмовые действия и наносят россиянам значительные потери.

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