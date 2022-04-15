Проверены на возможные контакты с представителями страны-оккупанта более 40 человек, которые причастны к криминальному миру.

В Одесской области проведена масштабная спецоперация по выявлению пособников оккупантов, три человека задержаны.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Как отмечается, правоохранители особое внимание уделяют Одесскому региону, поскольку враг не оставляет планов его захвата. Для диверсионной работы агрессор пытается привлечь как работников правоохранительных органов, так и местных жителей – представителей многочисленных диаспор.

В частности, на текущей неделе проведена масштабная спецоперация, в ходе которой проверены на возможные контакты с представителями страны-оккупанта более 40 человек, причастных к криминальному миру. Для достоверности полученной информации большинство из них проходило опрос с помощью полиграфа.

В результате, выявили 3 человек, которые могут быть причастны к деятельности вражеских диверсионных групп. Открыто уголовное производство за государственную измену (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины). Все переданы Службе безопасности Украины.

Кроме того, собраны материалы и выдворены за пределы Украины 6 граждан других государств, которые так или иначе могли способствовать дестабилизации ситуации в регионе. Также задержан житель Одесской области, который находился в розыске за убийство.

"В ходе масштабных оперативно-следственных мероприятий обнаружено 4 места промышленного выращивания наркотических растений, изъято более 3 тыс. кустов конопли и около 2 кг высушенной готовой продукции. Стоимость наркотиков на "черном рынке" составляет более 16 млн грн", - сказано в сообщении. По данному факту зарегистрировано 4 уголовных производства по ст. 309 УК Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта).

Акцентируется, что из сотен людей, проверенных работниками ГБР за период горячей фазы войны, только единицы оказываются враждебными агентами. Большинство иностранцев, даже если испытывают проблемы с законом, против прихода "русского мира" в их города.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

13 апреля 2022 года президент США Джо Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 года премьер Канады Джастин Трюдо заявил, что считает правильным называть действия России в Украине геноцидом.

14 апреля 2022 появилась информация о том, что президент Колумбии Иван Дуке назвал войну РФ против Украины геноцидом.

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