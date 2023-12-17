Аналитик отметил, что также в районе Водяного оккупанты начали вводить в бой подразделения 74-й ОМСБр 41-й ОВА.

Что-то происходит в районе Водяного, в частности, там стало увеличиваться кладбище военной техники российских оккупантов и все это неспроста.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "В районе Водяного оккупанты стали вводить в бой подразделения 74-й ОМСБр 41-й ОВА... Цель введения в действие данных ресурсов вполне прозаична - оккупация Северного и Тоненького с взятием под полный огневой контроль трассы 0542 и началом подготовки плацдарма для физического перерезания логистической артерии", - объяснил аналитик.

Коваленко указал при этом, что эти наступательные процессы стали проявлять себя неорганизованно и хаотично, результатом чего и стали очередные показатели потерь оккупантов, прыгнувшие выше среднестатистических.

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"Вместо синергии с северной группировкой, южная несогласованно устремилась в мясорубку, ну и... диагноз на лицо", - заключил эксперт.

Война в Украине: новости

В течение недели российские оккупанты потеряли на войне против Украины более 7 тыс. военных и почти 700 единиц военной техники, сообщил первый заместитель министра обороны Александр Павлюк.

Российская армия потеряла по меньшей мере 211 единиц бронетехники, безуспешно пытаясь окружить и отрезать украинский гарнизон в Авдеевке. Украинская аналитическая группа "Frontelligence Insight" изучила спутниковые снимки и проверила все 211 разбитых и заброшенных транспортных средств. Эти данные совпадают с оценкой американской разведки, которая пришла к выводу, что россияне потеряли 220 транспортных средств в районе Авдеевки, а также 13 тыс. человек.

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