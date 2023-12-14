Вместе с тем, российские блогеры сообщают о продвижении в промзоне, но подтверждений аналитики не нашли.

Россияне продолжают продвижение вокруг Авдеевки Донецкой области.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), вчера оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и осуществили подтвержденное продвижение вперед. Геолокационные кадры, опубликованные 13 декабря, свидетельствуют, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Степного (3 км к северо-западу от Авдеевки).

Генштаб ВСУ отчитался, что Силы обороны отбили по меньшей мере 51 российскую атаку к востоку от Новокалинового (13 км северо-восточнее Авдеевки) и Новобахмутовки (9 км северо-западнее Авдеевки); вблизи Степного, Авдеевки, Первомайского (10 км юго-западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки); а также к югу от Тоненького (5 км западнее Авдеевки) и Невельского (14 км юго-западнее Авдеевки), Северного (6 км западнее Авдеевки).

Видео дня

Несколько российских блогеров утверждали о продвижении в промзоне и к востоку от Авдеевского коксохимического завода. ISW не видел визуальных доказательств этих успехов. Один из блогеров РФ также утверждал, что российские войска продолжали обстрелы вблизи Степного и севернее Водяного (7 км юго-западнее Авдеевки).

Авдеевка сегодня - что известно

Как сообщал УНИАН, на Авдеевском и Марьинском направлениях два дня продолжаются массированные наступательные действия российских оккупантов. Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский отметил, что вблизи Авдеевки оккупанты пытаются идти вперед как на севере, так и на юге. Враг активно применяет авиацию и управляемые авиабомбы. Позавчера на Авдеевском направлении отбито 49 атак, уничтожено 11 российских танков и 15 других бронемашин.

На днях глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что несмотря на погодные условия российские захватчики не оставляют попыток захватить город. Вокруг Авдеевки продолжаются почти круглосуточные вражеские штурмы.

В британской разведке отмечают, что в течение последней недели Авдеевка оставалась сектором, где происходят самые интенсивные бои на фронте. Отмечается, что российские наступления продолжают характеризоваться преимущественно нападениями пехоты.

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