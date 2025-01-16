Сегодня Кир Стармер совершает свой первый визит в Киев в статусе британского премьера.

В Киеве с визитом находится премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Утром над Мариинским дворцом, где он должен был встретиться с украинским президентом, был замечен российский беспилотник, и по нему отработала украинская ПВО, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, грохот работы зенитных систем был хорошо слышен в стенах дворца.

"Летательный аппарат - возможно, российскую приманку - было видно и слышно над Мариинским дворцом, неподалеку от Офиса президента. Пока неизвестно, удалось ли сбить дрон", - говорится в публикации.

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Ожидается, что Стармер и Зеленский подпишут соглашение о партнерстве двух стран в оборонной сфере на фоне опасений, что США могут начать сворачивать свою поддержку. Кроме того, два лидера должны обсудить гарантии безопасности, которые Великобритания могла бы предложить Украине после войны, в частности возможность размещения британских войск в составе миротворческих сил.

The Guardian добавляет, что на самом деле Стармер уже побывал в Киеве в феврале 2023 года, но тогда он еще был лидером оппозиции, а не правительства. Тогда он уверял Зеленского, что в случае прихода к власти его партии политика Британии по поддержке Украины останется неизменной.

Британская помощь Украине: последние новости

Как писал УНИАН, на прошлой неделе Великобритания совместно с другими союзниками объявили о передаче Украине 30 тысяч беспилотников общей стоимостью $55 млн. Тогда же стало известно, что Норвегия выделит 700 млн крон для закупки дронов, а Исландия профинансирует производство украинского оружия на 2 млн евро.

Также мы рассказывали, что Британия вслед за США ввела масштабные санкции против российского нефтяного экспорта. Тогда под санкционный удар попали танкеры российского "теневого флота", две российские нефтяные компании, а также компании, которые страховали эти танкеры.

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