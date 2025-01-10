Ограничения, в частности, касаются двух российских нефтяных гигантов.

Великобритания вслед за США ввела прямые санкции против российских нефтяных гигантов - компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз". Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что эти энергетические компании производят более 1 миллиона баррелей нефти в сутки на сумму около 23 миллиардов долларов в год. При этом доходы от этих двух компаний "наполняют военный сундук Путина и поддерживают войну".

"Поддержание безопасности страны является первоочередной задачей этого правительства и является неотъемлемой частью Плана изменений премьер-министра. Каждый удар, который мы наносим российским нефтяным доходам, является еще одним шагом к справедливому и устойчивому миру в Украине, а также шагом к безопасности и процветанию в Великобритании и за ее пределами", - говорится в сообщении.

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В Лондоне напоминают, что доходы от нефти являются жизненно важными для российской военной экономики, они составляют примерно четверть всего российского бюджета в 2023 году. После введения санкций в отношении этих компаний способность России получать доходы от продажи энергоносителей будет значительно ограничена, считает министр иностранных дел Британии Дэвид Лемми:

"Доходы от нефти являются источником жизни путинской военной экономики. Мы не позволим доходам от нефти поставить под угрозу жизнь украинцев, а также не позволим России продолжать наполнять свою казну, поскольку она продолжает угрожать нашей коллективной безопасности".

По мнению дипломата, борьба с российскими нефтяными компаниями исчерпает военные средства России - "и каждый рубль, который мы отберем у Путина, поможет спасти украинские жизни".

"Мы будем продолжать работать с нашими союзниками в Соединенных Штатах, чтобы помешать Путину и его варварской войне", - пообещал Лемми.

Новые санкции против РФ

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 10 января, США ввели масштабные санкции против России. Ограничения охватывают более 400 физических лиц и организаций энергетического сектора РФ.

В частности, под новые санкции США попали российские нефтяные, газодобывающие, буровые и страховые компании, а также их руководство.

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