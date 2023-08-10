Местные жители ощущают характерный едкий дым уже длительное время.

Около временно оккупированного Мелитополя Запорожской области непрерывно сжигаются тела российских солдат, убитых в боях с украинскими Силами обороны.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила в Telegram. "Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Погибает очень много врагов. Сотни погибших ежедневно и на Востоке, и на юге", - подчеркнула Маляр.

В то же время, по ее словам, командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и осуществляет захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в РФ.

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"Так, вблизи Мелитополя в Запорожской области на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел российских военнослужащих, которые доставляются оккупантами на грузовых автомобилях. Местные жители испытывают характерный едкий дым уже длительное время", - отметила заместитель министра.

"В морг Чаплинской районной больницы в Херсонской области оккупанты доставляют убитых из Херсонского направления, которых хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га", - добавила Маляр.

Потери россиян в Украине

По последним данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, общие боевые потери российских захватчиков с 24 февраля 2022 года по 10 августа 2023 года убитыми ориентировочно составили 252 тыс. 200 солдат, в том числе 580 за минувшие сутки.

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