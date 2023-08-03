Поражена радиолокационная станция, пункт управления, район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства ПВО и три склада боеприпасов врага.

Украинская авиация за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточение российских оккупантов. В свою очередь россияне нанесли удар иранскими ударными дронами Shahed.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, одну радиолокационную станцию, один пункт управления, один район сосредоточения вооружения и военной техники, два средства противовоздушной обороны, три склада боеприпасов врага", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также В Генштабе проинформировали, что в течение суток РФ нанесла очередной авиационный удар иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 по Украине. Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО других составляющих Сил обороны, все 15 вражеских "шахедов" были уничтожены. Также враг нанес 1 ракетный, 47 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

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Враг безуспешно пытается наступать на нескольких направлениях. Так, на Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в направлении южнее и юго-восточнее Ивановского. На Авдеевском враг совершил безуспешные наступательные действия севернее и юго-восточнее Авдеевки и юго-восточнее Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка.

Кроме того, на шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение западнее Старомайорского и восточнее Урожайного.

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