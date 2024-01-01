Там отметили, что фактически во всех областях работала противовоздушная оборона.

В новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа Shahed.

Об этом речь идет в сообщении Воздушнх сил. Там уточнили, что атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава – Крым, Курск, Приморско-Ахтарск – РФ.

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"Всего зафиксированы пуски 90 вражеских беспилотников Shahed-136/131. также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковской области, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с временно оккупированной территории Херсонской и Запорожской областей", - отмечается в сообщении.

В большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога по маршруту следования беспилотников.

"Фактически во всех регионах работала противовоздушная оборона. Воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, истребительная авиация и зенитные ракетные подразделения Воздушных сил. В новогоднюю ночь Защитникам неба удалось уничтожить рекордное количество вражеских ударных БпЛА-87 из 90 Shahed - 136/131", - сообщили Воздушные силы.

В свою очередь командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенанта Николай Олещук поблагодарил защитников неба за работу. "Всем большая благодарность за боевую работу! Год назад в новогоднюю ночь защитники неба уничтожили 45 "шахедов". Сегодня-87! Держим небо!",- прокомментировал Олещук.

Удар по Украине в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января оккупанты ударили по Украине дронами-камикадзе, в результате чего произошли попадания на Николаевщине и в Одессе, где в разных районах города в жилых домах возникли пожары. Ночью глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о погибшем и сказал, что количество пострадавших уточняется.

Под утро взрывы раздались во Львове. Там обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар. В частности, зафиксировали падение обломков дрона в Дублянах. Кроме того, оккупанты полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича в Белогорще.

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