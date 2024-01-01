Оккупанты под утро атаковали Львовскую область "шахедами".

Под утро во Львове раздались взрывы. Обломки вражеского беспилотника попали в гражданский объект, в результате чего там начался пожар.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. Он добавил, что также зафиксировали падение обломков "шахеда" в Дублянах. "Горит крыша общежития. На месте работают пожарные. О пострадавших пока неизвестно", - поделился он. Позже Садовый сообщил, что пожар в университете был ликвидирован и обошелся без жертв.

Также городской председател добавил, что в день рождения Степана Бандеры оккупанты полностью уничтожили музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на Белогорще.

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"Этой ночью враг попал в два объекта национальной памяти во Львове: в университет в Дублянах, где 100 лет назад учился Степан Бандера и в музей Романа Шухевича на Белогорще. Символично и цинично. Война за нашу историю", - прокомментировал мэр города.

Атака дронов в новогоднюю ночь

В ночь на 1 января Россия била по Украине. В частности, попадания "шахедов" кроме Львова были зафиксированы в Николаевской области и Одессе.

"У нас есть прилеты... работаем!",- написал тогда председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Также был "прилет" и в Одессе - из-за попаданий в разных районах города в жилых домах возникли пожары, загорелась многоэтажка.

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