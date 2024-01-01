В целом тревоги были объявлены в более чем десяти регионах - в частности, и в Киеве.

В ночь на 1 января Россия била по Украине. В частности, есть попадание "Шахеда" в Николаевской области.

"У нас есть прилеты... работаем!", - написал председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

Есть "прилет" и в Одессе - из-за попадания в разных районах города в жилых домах возникли пожары, загорелась многоэтажка.

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Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил об одном погибшем. Также среди жителей поврежденных домов есть раненые, их количество уточняется.

"На месте работают все соответствующие службы", - написал Кипер.

По его словам, есть попадание обломков сбитых дронов. В жилых домах разных районов города возникли пожары. Также продолжается работа сил противовоздушной обороны.

Также, по данным СМИ, взрывы в ночь на 1 января были слышны и в Днепре. В целом тревоги были объявлены в более чем десяти регионах - в частности, и в Киеве.

Война в Украине - последние новости

В ночь на 1 января Украина оказалась под ударом - в небе зафиксировали несколько десятков дронов. Ракеты с юга летели на Кривой Рог. Кроме того, несколько групп "Шахедов" зафиксировали на границе Николаевской и Днепропетровской областей.

До этого ночью украинские города атаковали беспилотники. По данным воздушных сил, украинская ПВО сбила 21 БПЛА из 49. Ранее по всей территории страны дважды объявляли тревоги из-за взлета российских МиГ-31К. Сообщалось о взрывах в Кропивницком и Кривом Роге.

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