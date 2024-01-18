Оккупанты запускали дроны с двух направлений.

В ночь на 18 января российские оккупанты атаковали 33-я ударными БпЛА типа Shahed-136/131 из района Приморско-Ахтарск и Курской области.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. Там добавили, что также россияне ударили двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковщине.

Военные отметили, что основные направления удара были юг и север.

Видео дня

"Силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины уничтожено 22 вражеских БПЛА. Еще несколько дронов не достигли своих целей", - отмечается в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ. Противовоздушная оборона работала в пределах Сумской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской и Хмельницкой областей.

Война в Украине: новости

Аналитики Института изучения войны сообщили, что войска РФ формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования позиций армии Украины.

В свою очередь эксперт Александр Мусиенко пояснил, что Россия не сможет реализовать масштабную атаку, как в феврале-марте 2022 года.

В то же время силы обороны юга Украины оценили способность РФ реализовать высадку десанта с моря. По их мнению, десантные корабли в акватории Черного моря лишь провокацией РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: