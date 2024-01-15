Он прокомментировал заключение американского Института изучения войны.

Военный эксперт Александр Мусиенко объяснил, насколько на сегодня реалистичен сценарий высадки российского десанта в тылу ВСУ, о котором говорилось в сообщении американского Института изучения войны.

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что россияне сейчас не смогут повторить сценарий высадки десанта с вертолетов в тыловых регионах, как это было в начале полномасштабного вторжения, в частности, в Киевской области.

"Что касается Киева, то я думаю, что нет. Такую высадку сложно повторить. Потому что работают мобильно-огневые группы На Киевщине довольно активно, есть ПЗРК, есть зенитки, есть крупнокалиберные пулеметы. Так, как вертолеты летели и так, как они могут лететь, то они все заметны. Это цель более удобная чем дрон, как тот самый "Шахед". С точки зрения сбития, такую цель сбить легче, особенно с ПЗРК. Поэтому, я думаю это мало реально, учитывая комплексную систему ПВО. Если говорить о других регионах, то там так же", - акцентировал Мусиенко.

В то же время, что касается рисков высадки в тыл линий обороны ВСУ, то всегда нужно быть готовыми к различным сценариям. "Любая военная операция учитывает то, что враг может попытаться высадить десант. Поэтому, у нас есть подразделения соответственно в сухопутных войсках, например, которые выполняют функции противовоздушной обороны, прикрытия различными средствами. На Херсонщине так именно. Есть радары, есть соответствующие средства. Возможно враг будет пробовать каким-то образом где-то проникнуть в тыл, может быть такое. Но к этому всему у нас есть постоянная готовность", - подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, высадка десанта в тыл - один из элементов боевых действий, которые могут быть применены противником. "Но в конце концов, для того чтобы десант достиг каких-то целей, он должен быть в большом количестве, его нужно прикрывать. Если никто не прикрывает, даже если он высадится, то может совершить какую-то диверсию, может представлять угрозу, но он будет обнаружен и обезврежен", - пояснил Мусиенко.

Залететь в глубь территории Украины - очень рискованно для россиян, если они попробуют, то получат "минус вертолет, минус десант", говорит Мусиенко. Также эксперт пояснил, можно ли назвать построение фортификационных сооружений в Украине этапом подготовки к вероятному стратегическому наступлению россиян.

"В идеале надо строить везде. Кроме того, чтобы строить, надо еще понимать кто, как и какими средствами будет защищать. Северо-восточный фланг - это приоритет, который должен быть в строительстве сооружений. Потому что надо смотреть, откуда у врага близость к границе, откуда кратчайший путь к столице Украины", - акцентировал Мусиенко.

Он добавил, что линия обороны имеет смысл тогда, когда прикрыта граница. "То, что у нас строится, его надо развивать - Харьковщина, Сумщина, Черниговщина, Киевщина. Фланги надо укреплять. Потому что, при всех оборонительных сооружениях, которые будут у нас в центре находиться, если у нас будет открытый фланг, враг нас всегда сможет обойти",- подчеркнул Мусиенко.

По словам эксперта, если подытожить общую характеристику наступательных действий врага, то уже можно сделать вывод, что россияне свои тактические, оперативные или стратегические операции пытаются развивать фланговыми атаками.

"Даже тактические операции, если посмотреть на Авдеевку, пытаются окружить фланговыми атаками. Бахмут тоже фланговые атаки, Марьинка, сейчас движение с двух направлений от Угледара и дальше, это тоже попытка действовать фланговыми атаками. Классически, ничего нового. Поэтому, мы должны укрепляться и очень хорошо, что это делается", - отметил Мусиенко.

Россия формирует десантно-штурмовые бригады для высадки в тыл?

Как сообщал УНИАН, ранее Институт изучения войны пришел к выводу, что оккупанты готовят десантно-штурмовые бригады, которые могут проводить высадку десанта в тыл линий обороны ВСУ.

Аналитики считают, что речь может идти о попытках высадки с вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как в Гостомеле в начале полномасштабной войны.

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