В акватории Черного моря есть фрегат "Адмирал Макаров" с "Калибрами" на борту.

Сейчас в Черном море пять больших десантных кораблей РФ, которые отрабатывают задачи по слаженности экипажей.

Как сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины, в Черном море вражеская группировка развернута в количестве 11 кораблей. Среди них - ракетоноситель-фрегат "Адмирал Макаров", снаряженный 8 ракетами "Калибр", и пять больших десантных кораблей, которые отрабатывают задачи по слаженности экипажей. При этом корабли оккупантов держатся в прибрежных водах вдоль черноморского побережья РФ.

"Уровень ракетной угрозы повышен. А насчет активности десантных кораблей - это очевидные провокационные действия на фоне вбросов о подготовке десантных операций в тыл линий обороны Украины", - уверяют в пресс-службе.

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Говорится, что оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют ударные дроны разных типов и возобновили авиабомбардирование.

В течение боевых суток (с 7:00 до 7:00) враг совершил авиационный удар с применением 10 управляемых авиабомб в районе Красного Маяка, Змиевки, Берислава и Путевого Херсонской области. Также агрессор применил семь FPV-дронов, ударный БПЛА типа "Ланцет" и сбросил с дронов других модификаций 14 осколочных боеприпасов по ряду населенных пунктов, ранено гражданское лицо и поврежден частный дом.

Кроме того, семь раз враг ударил артиллерией по Херсону, также были обстреляны Михайловка, Днепровское, Янтарное, Веселое, Садовое, Велетенское Херсонской области и берег акватории Очаковской громады Николаевской. Во время артиллерийских обстрелов ранены пять гражданских лиц. Повреждена территория учебного заведения, два админздания, две многоэтажки, около десятка частных домов, гараж и автомобиль.

В то же время враг не прекращает попыток выбить подразделения ВСУ с позиций на левобережье Днепра, но за минувшие сутки решился только на пять таких штурмов.

"Уже традиционно, понеся потери, противник отошел, а наши воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями проводится максимально эффективная, при этих погодных условиях, контрбатарейная и дроновая борьба. Силы обороны наносят огневое поражение по местам дислокации врага, его позициям и тылам", - отмечают украинские военные.

За минувшие сутки уже получено подтверждение, что на левом берегу стало меньше на 17 оккупантов, "минусован" вражеский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь", 8 пушек, миномет, разведывательный БПЛА типа "Мерлин", 7 единиц автомобильной техники и антенный комплекс врага.

"Уничтожен узел связи, два наблюдательных пункта, полевой пункт боепоставки, полевой артсклад", - рассказали в пресс-службе.

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Напомним, 13 января в Черном море российский агрессор значительно увеличил корабельную группировку. Несмотря на шторм, враг увеличил корабельную группировку в Черном море до 13 единиц, среди которых 5 больших десантных кораблей и надводный ракетоноситель - фрегат "Адмирал Макаров", снаряжение которого - 8 "Калибров".

Американский институт изучения войны сообщил, что кадровые российские военные якобы формируют десантно-штурмовые бригады для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.

Также сообщалось, что на юге Украины враги начали чаще штурмовать позиции наших воинов. Стоит отметить, что РФ на украинской земле уже понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 14 января 2024 года составляют примерно 370 тысяч противников.

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