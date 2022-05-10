Оккупанты дополнительно переместили на территорию Украины до 500 мобилизованных лиц с временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Наибольшая активность российских оккупантов наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом говорится в обнародованной в Facebook оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00.

В Генштабе отмечают, что оккупанты наращивают темпы проведения стратегической наступательной операции в Восточной операционной зоне, осуществляют огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны украинских войск. Сохраняется высокая вероятность нанесения ракетных ударов по объектам гражданской и военной инфраструктуры, говорится в сообщении.

С целью недопущения продвижения подразделений Сил обороны Украины и для усиления своих войск оккупанты дополнительно переместили на территорию Украины до 500 мобилизованных лиц из оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

По данным Генштаба, на Северском направлении оккупанты продолжают обеспечивать усиленную охрану украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. "(Враг - УНИАН) Совершил обстрелы из минометов в приграничных районах участков местности вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении российские войска активных наступательных действий не проводили. Они продолжали перегруппировку имеющихся подразделений, осуществлять инженерно-фортификационное оборудование передовых позиций, усиливать систему противовоздушной обороны, наращивать систему медицинского обеспечения.

"На Изюмском направлении враг продолжал создавать благоприятные условия для перехода в наступление, для чего пополнял запасы боеприпасов и материально-технических средств, проводил инженерное оборудование передовых позиций и усилил воздушную разведку", - говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении, добавляют в Генштабе, продолжаются безуспешные попытки установления контроля над Рубежным.

"Враг осуществляет штурмовые действия в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области, успеха не имеет", - сказано в сообщении.

Оккупанты пытаются закрепиться в районе населенного пункта Александровка, осуществляют штурмовые действия в районе населенного пункта Шандриголово Донецкой области, но и здесь успеха не имеют.

На Донецком направлении оккупанты осуществляли попытку штурмовых действий в направлениях города Марьинка, населенных пунктов Каменка Ясиноватского района и Новомихайловка Покровского района Донецкой области, но безуспешно.

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