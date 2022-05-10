Российские контрактники массово пишут рапорты на увольнение.

Из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения российских оккупантов выводят на восстановление в Россию.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ 10 мая по поводу российского вторжения в Facebook.

"По имеющейся информации, подразделения 138-й отдельной механизированной бригады 6-й общевойсковой армии западного военного округа из-за значительных потерь на территории Харьковской области выведены на восстановление с территории Украины в район города Белгорода Российской Федерации" - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что значительная часть личного состава военной службы по контракту написала рапорты на увольнение.

Потери России в Украине

Украинские воины с начала полномасштабного вторжения РФ уничтожили уже 26 тысяч российских оккупантов, сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02 по 10.05 ориентировочно составили:

танков - 1170 (+25),

боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44),

артиллерийских систем - 519 (+6).

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