Есть факты того, что были расстреляны люди, которые пытались перейти через реку Волчья.

Главный патрульный Волчанского отделения полиции Алексей Харьковский отмечает, что российские оккупанты расстреливают гражданских в Волчанске. Об этом он сказал в эфире КИЕВ24, отвечая на вопрос об оперативной ситуации с эвакуацией.

"Существуют факты того, что были расстреляны люди, которые пытались перейти через реку Волчья, которая разделяет сейчас, по ту сторону идут уличные бои. Силы обороны пытаются оттеснять врага от города Волчанска", - отметил Харьковский.

В то же время, подчеркнул он, все равно людям приходится прорываться с тех улиц, которые оказались под контролем россиян.

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"И они попадали под обстрелы. Уже существует несколько фактов о расстреле гражданских. Данные сведения внесены в ЕРДР, сейчас идет расследование. Но все равно некоторые люди прорываются с той стороны, выходят. Вчера мы забрали таких восемь человек, которые перешли на эту сторону", - рассказал полицейский и отметил, что в городе оставаться крайне опасно.

Ситуация на Харьковщине

Как сообщал УНИАН, ранее основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев отметил, что российские захватчики пытались создать обострение по всей линии государственной границы в Харьковской области и ослабить ресурсы Украины.

"Не исключаю, что волны обострения еще будут. Будут пытаться штурмовать другие участки границы, будут мясные штурмы в лоб в Волчанске. Но, то что они уже потеряли - это внезапность. Ее уже не будет. Наши военные готовы", - отметил он.

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