Захватчики сначала отрабатывают по украинским позициям артиллерией, а затем идут в наступление небольшими колоннами, говорит Калашников.

Российские оккупационные войска несколько изменили свою тактику под Бахмутом. Об этом рассказал пресс-офицер 26-й артбригады имени генерал-хорунжего Р. Дашкевича Олег Калашников.

"Враг вернулся к той тактике, когда использовал механизированные ударные группы. До этого мы могли наблюдать, что он пытался штурмовать наши позиции главным образом небольшими пехотными подразделениями – 8-10-12 человек. Однако как позволила ему погода, как он сделал у себя перегруппировку, определил основные направления, он начал привлекать и механизированную составляющую", – рассказал он в эфире Апостроф TV.

По его словам, россияне сначала отрабатывают по украинским позициям артиллерией, а затем идут в наступление небольшими колоннами, применяя тяжелую технику, в частности танки. Также оккупанты используют боевые бронированные машины, которые непосредственно подвозят пехоту, осуществляют огневую поддержку штурмующих групп.

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"До этого враг пытался беречь технику, меньше беречь людей. Хотя на сегодня он их и так не бережет. Если мы отбиваем его контратаку, техника у него пылает, от отступает, однако человеческий ресурс он продолжает бросать в атаку. Можно сказать, он вернулся к своей предыдущей тактике, когда был уверен, что его механизированная часть преобладает над украинской", – констатировал Калашников.

Ситуация на передовой

На фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. Об этом рассказали в Генштабе ВСУ. Отмечается, что одним из самых горячих направлений является Авдеевское – там отбито 20 атак врага.

Между тем обостряется ситуация и на Луганщине. Бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что там активизировались наступательные действия россиян. Захватчики применяют новейшие образцы техники.

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