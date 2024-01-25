По словам нацгвардейца 4-й бригады НГУ "Рубеж", россияне последние несколько дней пытаются "обильно поливать боеприпасами, которых у них, к сожалению, хватает и их больше чем у нас".

Вражеские войска усиливают обстрелы из тяжелой дальнобойной артиллерии на восточном направлении, севернее Бахмута. Об этом в эфире Эспрессо рассказал офицер артиллерии 4-й бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко.

По его словам, россияне последние несколько дней пытаются "обильно поливать боеприпасами, которых у них, к сожалению, хватает и их больше чем у нас".

"И этим большим количеством боеприпасов они пытаются разрушать большие площади, но опять же, мы высчитываем их, пытаемся наносить удары, уничтожать, противодействовать. ... Мы понимаем, что скорость контрбатарейной работы бережет жизнь каждого украинского солдата-пехотинца, который находится там, где враг пытается попасть", - рассказал военный.

Он также отметил, что самое главное в контрбатарейной борьбе - обнаружить вражеское огневое средство, которым он ведет огонь, и для этого есть довольно много средств - в частности, артиллерийские радары, средства артразведки и БПЛА.

"Чем больше вооружение врага, тем приоритетнее его уничтожить. Опять же, уничтожение вооружения врага бережет жизнь каждому украинскому герою и уменьшает возможности армии оккупанта по обстрелу, разрушению мирных городов, всего, что есть на линии фронта. И визуальное, звуковое наблюдение, все эти аспекты помогают находить вовремя и быстро вражеские пушки и отправлять по ним наш подарок такого же калибра, или большего для того, чтобы тем оркам не поздоровилось", - подчеркнул Назаренко.

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Союзники Украины готовы передать F-16, но вопрос в том, все ли готово, чтобы они работали на нашей территории. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. По его словам, для передачи Киеву истребителей нужно иметь не только подготовленных пилотов, но и соответствующую инфраструктуру и обученных инженеров.

Также УНИАН сообщал, что Россия модернизировала крылатые ракеты приманками чтобы уменьшить количество случаев, когда украинская ПВО их успешно сбивает. При этом, по мнению военных экспертов, этот шаг может не иметь особого эффекта, хотя Украине, вероятно, придется тратить немного больше боеприпасов.

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