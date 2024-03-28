Очень широко россиянами используются КАБы по всей линии соприкосновения.

Наибольшее количество активных действий врага на Новопавловском направлении, хотя легких отрезков на фронте сегодня нет нигде. Об этом рассказал офицер "Легиона Свободы" Сергей Воронов.

По его словам, традиционно уже остается очень горячей Первомайская громада, также противник пытается наступать из Марьинки, развивать свой плацдарм в частности в сторону Курахово через поселок Георгиевка.

"С юга захватчики пытаются атаковать Красногоровку. Так же является стратегически важным поселок Невельское для окружения Первомайского", - рассказал он в эфире Еспресо.

Видео дня

Он утверждает, что неназванные им населенные пункты или те отрезки фронта так же постоянно обстреливаются врагом. В то же время украинские защитники проводят определенные контратакующие действия, работают по противнику и вражеских подступах.

"Враг выбрал тактику работы двойками, то есть разбегаются по два человека и фактически пытаются проскользнуть мимо наших позиций. Иногда им удается даже добегать до наших ребят, но их встречает шквальный огонь. Так же они наступают и с бронетехникой. Традиционно утром на нескольких направлениях фронта выезжают три вражеские БМП, две обычно подбиваются, а третья убегает прочь", - сказал Воронов.

Также он рассказал о, что очень широко россиянами используются КАБы по всей линии соприкосновения.

"Этим средством они пытаются стирать мирные украинские села и города. Кроме того, очень много и вражеских FPV-дронов. На нашем отрезке захватчик применил и КАБы, и ядовитые сбросы различных гранат, и фосфор, то есть все, что есть у него в наличии", - добавил защитник.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Авдеевском направлении в течение суток была отбита атака российских оккупантов в районе Семеновки, а на Бахмутском - 11 атак в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений. Враг нанес четыре ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Вас также могут заинтересовать новости: