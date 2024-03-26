Вражеская артиллерия работает почти круглосуточно, отметил руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады.

Полномасштабная война продолжается, и Россия не прекращает штурмов на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал в эфире телемарафона руководитель пресс-службы 26 артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников. "Ситуация у нас как была сложной, так и остается уже достаточно длительное время. Враг не оставляет попыток нас штурмовать, где только может. Он ищет просто слабое место. Основные его усилия приходятся на населенный пункт Богдановка, это Ивановское - как непосредственно сами населенные пункты, так и подходы к ним. Также враг не оставляет без своего внимания Клещиевку и Андреевку. Там тоже продолжаются значительные бои, происходят штурмовые действия врага", - рассказал Калашников.

Он также отметил, что российские войска наступают как пехотными подразделениями, так и с применением бронетехники. "Враг применяет как тяжелую, так и легкобронированную технику. Артиллерия у него работает почти круглосуточно, отрабатывает по квадратам и целям, которые ему поступают. И также враг все больше использует фугасные авиационные бомбы", - рассказал Калашников.

Видео дня

Идет российско-украинская война - новости, которые стоит прочитать

По информации британской разведки, РФ может перебросить военных из новосозданного Ленинградского военного округа в Украину. По состоянию на сейчас там отбирают солдат, которые могут принять участие в российско-украинской войне.

По информации CNN, Украина начала испытывать серьезные перебои в работе Starlink на фронте. Кроме того, интернет-системы все чаще появляются на фронте у российской стороны.

Вас также могут заинтересовать новости: