В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

На Авдеевском направлении в течение суток была отражена атака российских оккупантов в районе Семеновки, а на Бахмутском - 11 атак в районах четырех населенных пунктов. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что в течение суток зафиксировано 48 боевых столкновений. Враг нанес четыре ракетных и 77 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Северском и Слобожанском направлениях артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Бобылевка Сумской области.

Видео дня

"На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Лиманском направлении украинскими воинами были отражены четыре атаки захватчиков в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой области, а от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 11 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение", - сообщили в Генштабе.

Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Железное, Андреевка и Дилиевка Донецкой области, а под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении нашими защитниками отражена одна атака в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей", - рассказали в Генштабе.

Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское и Бердичи Донецкой области, а артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, где враг 13 раз пытался прорвать оборону наших войск", - сообщили военные.

Российские захватчики также нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Антоновка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем на этом направлении оказались более 10 населенных пунктов.

"На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка Запорожской области", - говорится в сводке.

Артиллерийским и минометным обстрелам на этом направлении подверглись около 10 населенных пунктов. На Херсонском направлении в течение суток врагом была осуществлена одна атака позиций украинских войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая ракета", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделениями ракетных войск было нанесено поражения по четырем пунктам управления, четырем средствам противовоздушной обороны, двум артиллерийским средствам и складу боеприпасов российских оккупантов.

Ситуация на фронте - последние новости

Россия пытается прорваться в новое село возле Авдеевки. Как сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, российские захватчики пытаются прорваться в Семеновку, расположенную к западу от Авдеевки, но пока им это не удается.

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении продолжает быть сложной. Прежде всего сложной она остается за счет того, что у россиян остается возможность проводить замену на более новые и свежие подразделения.

В то же время Силам обороны Украины удалось заставить оккупантов потерять наступательный потенциал.

Вас также могут заинтересовать новости: