Олесь Маляревич отметил, что оккупанты учатся на своих ошибках.

Украинские военные год назад провели успешную операцию по освобождению Харьковской области. За это время российские оккупанты сделали выводы и подготовились к контрнаступлению ВСУ.

"Она (операция по освобождению Харьковской области - УНИАН) была заранее спланирована. Здесь, в первую очередь, надо поблагодарить наше командование, которые эту операцию планировало. Потому что каждое подразделение работает на узком участке фронта и имеет свое особое боевое задание, которое должно четко выполнить. И только потом, когда они эти задачи выполняют, достигается победа. Именно это было сделано. У каждого подразделения, было свое боевое задание и мы не знали, это ли часть наступления, или это какая-то операция рядовая, происходившая постоянно. Только потом, когда все началось, в этот день мы поняли, что это контрнаступление", - рассказал в эфире телемарафона сержант роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Олесь Маляревич, принимавший участие в деоккупации Харьковской области.

После успешного контрнаступления Сил обороны на Харьковщине, россияне сделали выводы и тщательно подготовились к нынешней обороне захваченных территорий, в том числе, на юге.

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"Год назад, когда оно (наступление в Харьковской области - УНИАН) началось, можно сказать, что не было таких линий обороны у россиян, как сейчас под Бахмутом или на юге в Запорожской области. Тоже были линии обороны, но не такие плотные. Они не ожидали удар именно там, где он состоялся, такой фронтальный удар на Шевченково, мне кажется, они ждали его немножко с другой стороны. Здесь их переиграли, но, действительно, они из этого сделали выводы. То, что сейчас они делают, это закапываются так монументально для того, чтобы не сдать захваченную территорию", - пояснил воин.

Он добавил, что на Купянско-Сватовском направлении, где продолжает выполнять боевые задачи его подразделение, российские оккупанты также построили мощные оборонительные укрепления.

"Линия Купянск-Сватово она почти неизменна уже год ... они (россияне - УНИАН) удерживают несколько линий обороны, плотные, бетонированные и эшелонированные", - подчеркнул Маляревич.

Украинский защитник считает, что повторить столь стремительную операцию по освобождению территории, как в Харьковской области, очень сложно, но он убежден, что вся территория Украины будет освобождена от врага.

"Я не думаю, что именно такое контрнаступление, как было в Харьковской области, может состояться. Но, военная стратегия не стоит на месте, я уверен, что есть какие-то планы у командования, которые разрабатываются и будут успешно реализованы", - подчеркнул боец.

Освобождение Харьковской области от оккупантов - главные новости

В начале сентября 2022 года Силы обороны провели успешное контрнаступление в Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Харьковская область почти полностью освобождена от российских военных. Россияне за пять месяцев оккупации оставили после себя опустошенные села, а в некоторых из них не было ни одного уцелевшего дома. Владимир Зеленский отмечал о деоккупации Харьковщины: "Это было беспрецедентное движение наших воинов. Украинцам снова удалось сделать то, что многие считали невозможным"

В результате начатого в июне этого года контрнаступления ВСУ, украинские защитники освободили немало территорий на юге и на востоке страны. В Минобороны Украины отмечали, что Силы обороны постепенно, но осуществляют продвижение вперед и по состоянию на начало августа на южной части украинского государства от оккупантов было освобождено более 200 квадратных километров территории.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление ВСУ продолжится и после наступления холодной погоды. Даже если из-за погодных условий продвигаться вперед станет труднее, украинские защитники не остановятся. Он признался, что продвижение идет медленнее, чем он хотел, а сама ситуация - сложная. Среди ключевых факторов, тормозящих контрнаступление Сил обороны, по мнению главы украинской разведки, очень плотная концентрация российских мин и большое количество компактных вражеских дронов-камикадзе. Он отметил, что война долго не продлится, поскольку РФ физически не "вытянет" большой срок.

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