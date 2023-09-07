Строевка и Тополи расположены в "серой зоне", они были заминированы врагом.

Бойцы подразделения "Стальная граница" подняли флаг Украины в двух населенных пунктах Харьковской области. Речь идет о селах Строевка и Тополи.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что эти населенные пункты находятся на границе с Россией в так называемой "серой зоне".

"После деоккупации Харьковской области на эту территорию никто не заходил из-за заминирования, но сейчас пограничники проложили безопасный путь и подняли государственный флаг Украины", - говорится в сообщении ГПСУ в Facebook.

Оккупация сел Строевка и Тополи - что известно

Село Строевка входит в состав Купянского района Харьковской области. Оно находится на расстоянии 4 км от реки Оскол (правый берег) и в 3 км от села Тополи и в 1 км от границы с Россией. Село было оккупировано российскими войсками 24 февраля 2022 года.

Эти населенные пункты обстреливаются врагом. В частности, 20 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что на Купянском направлении армия РФ обстреляла из артиллерии населенные пункты Тополя, Масютовка, Кисловка, Берестово.

25 августа Генштаб сообщал, что оккупанты совершили минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности, населенных пунктов Красная Заря, Стрелечья, Гатище, Малая Волчья, Тополя Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: