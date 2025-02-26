Военный прогнозирует повторение АТО, но в значительно большем масштабе

После "заморозки" войны на текущей линии фронта ситуация будет напоминать "перемирие" времен АТО с постоянными нарушениями режима тишины, но в значительно большем масштабе. Об этом в интервью "Фокусу" заявил аэроразведчик Александр Карпюк.

По его убеждению, заморозка войны не принесет стабильности, а создаст ситуацию "супер АТО".

"Я имел опыт пребывания на линии фронта во время АТО (...) Тогда был режим прекращения огня, ограничения на калибры - запрет на применение тяжелой артиллерии, а только 82-мм минометы могли использоваться. В этих условиях снайперы и ДРГ работали на улучшение тактического положения, выбивали врага, нарушали линии обороны. Теперь же с развитием технологий ситуация изменилась: один снайпер уже не может сравниться с дронщиком", - говорит Карпюк.

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По мнению военного, замороженный конфликт будет проходить в режиме многочисленных столкновений. Причем теперь обе стороны настроены очень агрессивно одна против другой.

"Россияне, как и мы, не верим друг другу. Все, кто пережил АТО, помнят, что ни одна из сторон не оставляла себе шансов на "спуск" или покой. То же самое будет и сейчас. Потому что более агрессивно настроенные бойцы, вооруженные новыми технологиями, будут стремиться уничтожать личный состав противника. (...) Я сомневаюсь, что будет длительный режим прекращения огня - одной вспышки хватит, чтобы начать новую фазу боевых действий", - заявил он.

Война в Украине: стратегические перспективы

Как писал УНИАН, президент Зеленский обещает сохранить максимальную численность украинской армии, потому что это является главной гарантией безопасности государства. Зато россияне требуют резкого сокращения Сил обороны.

Также мы приводили мнение бойца бригады "Рубеж" Евгения Оропая, который выразил убеждение, что любая договоренность с Путиным будет означать, что вскоре война вспыхнет снова и, вероятно, будет гораздо более кровопролитной.

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