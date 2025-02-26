В Украине не верят, что россияне хотят мира.

Украина сохранит максимальный количественный состав армии как одну из главных гарантий безопасности в будущем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, которую транслировало "Суспільне".

Сначала президент рассказал, что в контексте перспективы размещения в Украине иностранного контингента делаются соответствующие шаги.

"У нас есть разное видение относительно количества. И знаете, как с каждой договоренностью, может быть разное видение. Главное, чтобы мы шли к позитиву, к миру - к устойчивому и справедливому миру. К результату, в любом случае. Хотя, я подчеркиваю, как бы ни было, мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят", - подчеркнул Зеленский.

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При этом, как отметил глава государства, на основе этих принципов в Украине верят в украинскую армию.

"И поэтому, именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности - поэтому я сохраню, в любом случае, количественный состав, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов", - констатирует Зеленский.

Также президент сказал, что к проработке возможности размещения иностранного контингента в Украине присоединились восемь стран Скандинавии и Балтии.

При этом, как подчеркнул Зеленский, судьба этого контингента будет зависеть от того, какую роль будут играть США.

"Зависит, я думаю, количество стран, и состав. И личный состав. И кто чем сможет помочь или гарантировать. Это часть гарантий безопасности. Мы это понимаем - экономика, оружие, контингент и так далее", - сказал Зеленский.

Россия требует сократить численность ВСУ

Как писал УНИАН, в проекте мирного соглашения от апреля 2022 года, которое в Москве называют основой для будущих мирных переговоров, Россия требовала резкого сокращения численности украинской армии. Например, количество военнослужащих должно было быть сокращено до 100 тысяч человек, количество танков - до 340, самолетов - до 100 единиц.

Позже Владимир Зеленский отмечал, что Украина не согласится на сокращение армии даже после вступления в НАТО.

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