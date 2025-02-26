В истории есть разные примеры режима прекращения огня.

Гражданских украинцев, которые хотят скорейшего окончания боевых действий в Украине, можно понять. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель Денис Попович.

"Те, кто непосредственно не вовлечены в войну, но постоянно ее чувствуют. Хочется прекращения боевых действий. Люди надеются, что откроют границы, они смогут выехать к своим семьям. Или наоборот эти семьи вернутся к ним. Это ожидание понятно и здесь трудно кого-то обвинять", - сказал Попович.

В то же время он отметил, что прекращение огня не означает официального окончания войны. По его словам, такой режим может длиться долгое время и имеет различные примеры результативности в истории.

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"Я хочу напомнить два примера. Первый - это то, что было у нас на Донбассе. Минские договоренности, мы помним. Они были направлены на заморозку войны. Они же не выполнялись в течение восьми лет. Прекращение огня - где-то оно затухало, где-то возобновлялось. А второе - давайте вспомним Корейский полуостров, там нет мирных договоренностей, есть только прекращение огня. Так же нет мирного договора между РФ и Японией. То есть прекращение огня может длиться неограниченное время. А формально и практически война будет продолжаться", - добавил Попович.

Прекращение боевых действий в Украине: что известно

Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов к окончанию войны. Но только при условии, что стороны достигнут окончательных договоренностей, которые их устроят.

Между тем нардеп Роман Костенко отметил, что в 2025 году возможно перемирие с РФ. Однако в полноценное окончание войны он не верит. Он отметил, что ключевой вопрос заключается в том, как долго это перемирие сможет продержаться.

Между тем глава ГУР отмечает, что прекращение боевых действий в Украине в этом году возможно. По меньшей мере потому, что России нужна определенная "передышка", чтобы нарастить собственные силы.

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