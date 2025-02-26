Без помощи США будет сложнее воевать.

Договориться с российским диктатором Владимиром Путиным можно, но через некоторое время это снова перерастет в новую войну, которая будет намного кровопролитнее. Об этом сказал начальник пункта управления батальона беспилотных систем 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" НГУ Евгений Оропай в эфире "Радио Свобода".

По его словам, Путин - это убийца, из-за которого погибли тысячи гражданских людей в Украине, разрушены десятки населенных пунктов. "Договориться с Путиным можно, но через некоторое время это снова перерастет в новую войну, которая будет гораздо кровопролитнее для нас, потому что РФ подготовится к ней и не будет применять так бездумно свои силы и средства", - подчеркнул Оропай. При этом добавил, что максимально негативно относится ко всем "договорнякам, которые будут происходить с Россией".

"Если слушать риторику Трампа, то через некоторое время украинцам придется извиняться за то, что они уничтожают оккупанта на своей земле", - отметил украинский военный. При этом он напомнил, что США были одной из стран, которая давала Украине гарантии по Будапештскому меморандуму, когда наша страна отказалась от атомного оружие.

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Он отметил, что если Россия будет считать себя победителем в этой войне и не будет наказана, то она, подготовившись, через 5-10 лет "станет на военные рельсы" и снова оккупанты зайдут на территорию Украины.

Оропай сказал, что без американской помощи будет немного сложнее воевать, но нет страха по поводу ее возможного прекращения. "Нам придется воевать, держать рубежи, отвоевывать нашу территории и бороться для нашу независимость", - добавил он.

По его словам, по Starlink мы очень зависимы от американцев, но есть альтернативные варианты, как выстраивать Wi-Fi-мосты, если будет запрет его использования. "Будем откровенными - оружие, которое предоставляется США, - эффективное. Их оружие и боеприпасы показывают хорошие результаты", - подчеркнул Оропай. При этом добавил, что Украине нужно работать над запуском и расширением военного производства.

По его словам, также необходимы изменения в Украине в структуре армии, в подготовке к военным действиям и важно, чтобы солдат и сержант мог принять ключевое решение на том участке, где он воюет. А также нужно производить оружие, чтобы не зависеть от партнеров.

"Надо понимать, что в будущем "искусственный интеллект" будут использовать в военных целях. И может случиться, что через 10 лет на линии боевого соприкосновения будет серая зона в 10 километров и будут просто летать дроны и друг друга уничтожать",- отметил военный.

Мирные переговоры с Россией - новости

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной уже в ближайшее время. Он также подчеркнул, что продолжает "серьезные переговоры" с кремлевским диктатором Владимиром Путиным - не только о прекращении огня, но и о крупных экономических соглашениях, которые планируется заключить между США и Россией. По его словам, переговоры идут "очень успешно".

Ранее Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он начал войну против России. Заявления Трампа повторяли российский нарратив о том, что Украина спровоцировала полномасштабное вторжение почти три года назад. также Трамп поддержал требование России о проведении выборов в Украине как части соглашения о прекращении огня.

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