Он отметил, что российские солдаты могут не знать элементарной школьной программы, но это не мешает им хорошо воевать.

Российские солдаты могут быть не очень умными и необразованными, но как бойцы они подготовлены достаточно хорошо. Об этом рассказал "Украинскому радио" командир экипажа беспилотных авиакомплексов "Кара небесная" 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины Андрей Отченаш.

"На самом деле нужно понимать, что тупой враг - это не плохой враг. Тупой интеллектуально не означает, что это плохой пехотинец, солдат, исполнитель. Их как личный состав, как военнослужащих готовят достаточно хорошо", - пояснил он.

Российский солдат может не знать элементарной школьной программы, и это признак его интеллектуальной деградации, но как военнослужащий он свою работу выполняет, отметил Отченаш. Именно поэтому россияне способны продвигаться по всей линии фронта, хоть и ценой огромного количества жизней.

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Он также отметил, что активное наступление россиян будет продолжаться до тех пор, пока они будут способны мобилизовать по 30 тысяч человек ежемесячно и набирать еще людей на контракт. Россия мотивирует людей большими финансами, например, в Белгородской области сейчас единовременная поддержка составляет 3 млн рублей.

"Покупает ли это людей? Однозначно, что покупает, тем более, когда ты интеллектуально необразованный человек и это, по факту, единственный вариант заработать настолько большие деньги за свою жизнь. Поэтому у них есть резервы и достаточно мощные", - отметил военный.

В то же время, говорит Отченаш, россияне "умирают быстрее, чем пополняются". А с наступлением зимы, когда штурмовые действия уменьшатся, в том числе и из-за погодных условий и холода, РФ сможет пополнить резервы.

Война в Украине - прогнозы

Американский военный эксперт Майкл Кофман считает, что численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года. По его прогнозу, Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, однако темпы ее наступательных операций существенно замедлятся.

Сейчас российские оккупанты не оставляют намерений продвинуться вглубь украинской территории. В частности, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников отмечал, что Часов Яр остается для врага приоритетным направлением, потому что город расположен на максимальной высоте именно в этом регионе, а в низине - агломерация Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск.

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