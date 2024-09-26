Часов Яр остается для оккупантов очень приоритетным направлением, подчеркнул Калашников.

Российские оккупационные войска не оставляют намерений продвинуться вглубь украинской территории. В перспективе враг может усилить свою группировку в районе Часового Яра Донецкой области и будет пытаться "продавить" Силы обороны.

Такое мнение высказал в эфире "Эспрессо" пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады им. генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников. По его словам, Часов Яр остается для врага приоритетным направлением.

"В перспективе можно ожидать, что они все же усилят группировку на этом направлении и будут пытаться нас продавить. При чем прижать не только нас в лоб по фронту, а и пытаться все же взять в клещи. Потому что Часов Яр для них остается очень приоритетным направлением, потому что Часов Яр все же, что бы там ни было, расположен на максимальной высоте именно в этом регионе за 200 метров за Часовым Яром, уже, можно сказать, в низине лежит агломерация Константиновка, Дружковка, Краматорск, Славянск", – пояснил он.

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Калашников добавил, что именно с Донецкого кряжа выгодно было бы вести огневое поражение с помощью артиллерийских систем. Кроме того, если бы враг таки протиснулся в Часов Яр, он мог бы получить выход на оперативное пространство для дальнейшего продвижения.

"Ну и там еще также причины, связанные с логистикой, ну и другие причины. Но весь наш фронт взаимосвязан, и если брать Покровское направление – это наш южный фланг, мы также зависим от того, как будут там развиваться события для того, чтобы сориентироваться, как потом враг будет действовать и на нашем направлении. То есть оно между собой все единое целое, но в перспективе да, враг будет пытаться нас продвинуть, потому что Часов Яр им также мешает выйти на административные границы Донецкой, Луганской областей, которые были задекларированы именно перед началом их российской "СВО", – констатировал Олег Калашников.

Война в Украине: ситуация на фронте

Российские оккупанты пытаются захватить Угледар Донецкой области. 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону этого города с 2022 года, уже истощена, говорит ветеран, майор запаса Алексей Гетьман. При этом оккупанты на этом участке добавили еще большее количество людей и артиллерии, дронов.

Кроме того, в Запорожской области российские оккупанты подтягивают резервы и готовятся к штурмам, которые могут начаться в ближайшее время. Об этом рассказал представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

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