Он отметил, что враг сильный и значительно превосходит нас количественно.

Украинские военные вдоль всей линии фронта воюют с мощным врагом. Нарративы о так называемых "чмобиках" являются ошибочными, заявил командир батальона К-2 Кирилл Верес в интервью 24 каналу.

По его словам, россияне быстро учатся. Украинцам стоит "снять розовые очки" относительно слабости оккупантов.

"Я, конечно, не люблю хвалить врага. Но скажу, что тот враг, который стоит напротив моего подразделения - очень мощный. Они мощные в том смысле, что воюют против нас два года. Если мы не плохие, то они же не могут быть "лахмандеями". Если мы у них за эти два года почти ничего не забрали, то где же они уже "лахмандеи"? Нет, нормальные люди, которые быстро учатся. Их настолько много... 20 голов - это лучше, чем одна. Они сделают много и какая-то из их технологий точно будет работать. Снимите розовые очки", - заявил Верес.

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Командир К-2 эмоционально отреагировал на то, что в обществе и СМИ до сих пор оккупантов называют "чмобиками". Он отметил, что реальная ситуация совсем другая:

"Для поднятия боевого духа я, конечно, могу сказать, что они такие л*хи, чмобики, бл**ь. Но где же они чмобики? Мои люди лично воевали с вагнеровцами. Там далеко, бл**ь, не л*хи были. Так говорят те, кто не воевал. Или те, кто думает по-другому, возможно. Может, в его случае ему какой-то бомж и попался. Однако надо посмотреть комплексно на проблему. Почему-то компания л*хов отжала 20% Донецкой области. Соледар, Бахмут, ничего себе... И неважно, какими силами - 100 или 50 тысяч человек, но отжали. Отжали. И у нас там были также не маленькие потери. Ну, отжали же. Так где же они л*хи? А тогда кто мы?

Верес отметил, что Украина имеет 29 миллионов военных, а Россия - 149 млн. Уркаинская армия имеет два выхода: один из них плохой, другой - уничтожать врага один к десяти. Командир добавил, что не стоит искажать информацию.

Война в Украине: другие прогнозы

Ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что после захвата Угледара российские оккупанты могут "вернуться на Покровск". По его словам для развития наступления в направлении Днепра или Запорожья у противника сил нет.

В то же время ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер заявил, что если Запад принудит Украину к миру на условиях РФ, это породит масштабную волну эмиграции украинцев. В конечном итоге, около 8-12 миллионов человек, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

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