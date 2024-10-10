Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, однако темпы ее наступательных операций существенно замедлятся, утверждает эксперт.

Численное преимущество России над Украиной может начать уменьшаться уже к концу этого года, считает американский военный эксперт Майкл Кофман.

В интервью для Intelligencer, Кофман отметил, что, несмотря на давление, которое Россия оказывает на Украину, ее силы испытывают значительное истощение и сталкиваются с серьезными ограничениями.

"Вероятно, преимущество России на поле боя начнет уменьшаться, когда мы приближаемся к зиме, и далее, до 2025 года", - заявил Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги, специализирующийся на вопросах России.

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Несмотря на это, Кофман подчеркнул, что Россия в ближайшее время не останется без ресурсов, однако темпы ее наступательных операций существенно замедлятся. Это может дать Украине надежду, ведь российское продвижение на востоке остается медленным и сопровождается большими потерями живой силы и техники.

Одной из причин этого является то, что Россия все больше полагается на устаревшую советскую технику, запасы которой ограничены. "Россия использует остатки своего советского наследия, но темпы производства новой техники не соответствуют потерям на поле боя", - сказал Кофман.

Это заставляет российские войска менять тактику, чтобы минимизировать потери, но в то же время это затрудняет достижение значимых прорывов.

Кроме того, Россия сталкивается с проблемами в вербовке новых солдат. Высокие бонусы, которые Кремль предлагает новобранцам, свидетельствуют о напряженности в этом вопросе. Например, в июле Россия рекламировала выплаты, соизмеримые с американскими военными зарплатами, что является аномальным на фоне средней зарплаты в стране.

Британская разведка также сообщила о высоком уровне российских потерь, подсчитывая, что зимой Россия будет терять до 1000 солдат в день. Несмотря на активность на восточном фронте, ситуация остается сложной для российских войск.

Боевые действия имеют серьезные последствия не только для ситуации на фронте, но и для российской экономики. Бюджет страны в значительной степени направлен на военные расходы, составляющие около 40% от общих расходов. Хотя экономика России показала рост в 2023 году, долговременные перспективы остаются неопределенными. Некоторые аналитики считают, что в случае замедления производства оборонный сектор больше не сможет поддерживать экономику, что может привести к рецессии.

Тем временем Украина развивает собственное оборонное производство, создавая ракеты, артиллерию и беспилотники, что помогает противостоять российскому давлению на фронте.

Война в Украине: другие прогнозы

Как пишет Corriere della Serе, Украина готова к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта, но без признания потери территорий, в обмен на гарантии безопасности со стороны США и вхождение в ЕС.

Ветеран АТО, экс-командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий прогнозирует, что после захвата Угледара российские оккупанты могут "вернуться на Покровск". По его словам для развития наступления в направлении Днепра или Запорожья у противника сил нет.

В то же время ветеран армии США и писатель Адриан Боненбергер заявил, что если Запад принудит Украину к миру на условиях РФ, это породит масштабную волну эмиграции украинцев. В конечном итоге, около 8-12 миллионов человек, если не больше, окажутся в Европе и США без надежды на возвращение.

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