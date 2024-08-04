Война в Украине продолжается, и сейчас российские оккупанты сосредотачивают усилия на востоке Украины. О том, насколько значительным является продвижение врага и удается ли ему достичь стратегических успехов, рассказал в интервью NV, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.
"Для нас - как для военных, так и для граждан Украины, проживающих в этой местности, Покровском районе - это большие темпы. А с военной точки зрения, темпы продвижения врага в стратегическом плане очень низкие", - рассказал военный, отметив, что это это это прежде всего связано с сопротивлением подразделений Сил обороны Украины.
Он отмечает, что оккупантам удается продвинуться только ценой очень больших потерь.
"Все это дается им только после того, как уничтожается большое количество этих оккупантов... И после того, как разрушается в инженерном плане все, что есть вокруг, - сжигаются все посадки, разрушаются все здания, - наши защитники, наши собратья вынуждены отходить и закрепляться на тех позициях, которые одновременно, когда ведутся эти штурмы, уже строятся. Параллельно эта работа проводится постоянно", - отмечает он.
Цехоцкий отмечает, что все подразделения, постоянно проводят работу для того, чтобы исключить наступление врага.
"Поэтому я бы не сказал бы, что их продвижение имеет [быстрый характер] на нашем направлении. Более четырех месяцев активных наступательных действий со стороны противника, а вот феерического успеха они точно не имеют", - подчеркивает военный.
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На Покровском направлении ситуация все больше обостряется. Россияне не прекращают штурмы, а только усиливают их. Как сообщает проект DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте, на Покровском направлении были крайне тяжелые сутки, "враг как будто сорвался с цепи".
Отмечается, что враг продолжает штурмовать Желанное с запада и уже находится в окрестностях Сергеевки. Также оккупанты штурмуют Ивановку и с юга хотят обойти Лисичное.
Также по данным проекта DeepState оккупанты продвинулись в Часовом Яру Донецкой области. Также продолжаются бои возле Новоселовки Первой и в Железном.
Тем временем в Украину прибыли первые истребители F-16 - появились официальные кадры их полета в украинском небе. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уже пообещал, что с появлением F-16 украинцы смогут более эффективно противостоять российским атакам.