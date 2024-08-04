Главком отметил, что появление истребителей - это сохранение жизни украинских военнослужащих.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пообещал, что с появлением западных истребителей F-16 украинцы смогут эффективнее противостоять российским атакам.

Об этом Сирский заявил в Telegram, комментируя поставку истребителей и первое публичное появление в небе над Украиной.

"F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города", - заявил Сырский. Видео дня

Главком поблагодарил союзников за это решение, ведь "эффективное применение современных самолетов - это сохранение жизни украинских военнослужащих". Кроме того, Сырский поблагодарил президента, министра обороны и каждого, кто работал 24/7 для того, чтобы в нашем небе появились F-16.

"Это еще один важный шаг к нашей Победе", - добавил он.

Истребители F-16 в Украине - последние новости

В конце июля в СМИ сообщили, что Украина получила первые истребители F-16. Речь идет о якобы шести самолетах от Нидерландов. Самолеты уже успели поработать в украинском небе в качестве ПВО, сообщили журналисты The Telegraph.

Издание The Economist сообщило, что Украина получила первые десять западных истребителей F-16 в последний день июля.

В День Воздушных сил Украины показали первые истребители F-16, которые передали западные партнеры. Этим Украина официально подтвердила, что борта уже готовы к миссиям.

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