Отмечается, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков.

Жертв российского удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове могло быть гораздо больше. Неподалеку от места трагедии нашли неразорвавшийся боеприпас.

"Сегодня прокуроры совместно с работниками ГСЧС и следователями СБУ и Нацполиции обнаружили неразорвавшийся боеприпас в около 80 м от строительного гипермаркета, который подвергся вражеским авиаударам 25 мая. Предварительно, это также УМПБ Д-30", – сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что этот боеприпас 25 мая чудом не долетел до строительного гипермаркета. Кроме того, установлено, что российские военные осуществляли корректировку огня с помощью БпЛА-разведчиков.

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"Это свидетельствует о сознательной тактике российской федерации, направленной на уничтожение гражданского населения Харькова. Российская армия целенаправленно осуществила запуск сразу нескольких боеприпасов, чтобы вызвать как можно больше смертей среди работников и посетителей, а также запугать жителей города", – отметили в прокуратуре.

Удар по "Эпицентру"

В субботу, 25 мая 2024 года, российские оккупационные войска нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Жертвами атаки, по данным ОВА, стали 18 человек. Еще более 40 – пострадали. В то же время в ГСЧС говорят о 16 погибших.

Стоит отметить, что в прокуратуре ранее отмечали, что из-за пожара тел некоторых погибших, вероятно, не осталось. Родственники пропавших без вести сдавали образец ДНК для дальнейшей идентификации погибших.

Известно, что среди жертв российского удара – 12-летняя девочка и ее мама. Продолжается поисковая операция.

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