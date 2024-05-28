По словам эксперта, Киеву нужно привлечь на военную службу как можно больше боеспособных и талантливых людей.

Полковник ВВС США в отставке Седрик Лейтон предполагает, что в конце 2024 года на фронте в Украине может сложиться тупиковая ситуация, из которой удастся выйти в 2025 году, если условия будут в пользу ВСУ. Свое мнение по этому поводу он высказал в интервью LIGA.net.

В частности, его спросили, какие наиболее вероятные сценарии для Украины до конца 2024 года. По словам Лейтона, пока не поступит новый массовый приток западной помощи, высока вероятность, что то, что сейчас происходит во время битвы за Волчанск и происходило в боях за Авдеевку, произойдет в других местах.

"Украина упорно работает над сопротивлением России. Это все вопрос времени. Если скоро придет помощь Запада, украинские силы наберут необходимое количество солдат и проведут их подготовку, то страна сможет остановить большинство, если не все российские продвижения. По сути, увидим тупик на передовой до конца года. Из него можно выйти в 2025-м, если условия будут в пользу Украины", - сказал военный. Видео дня

Он также сказал, что сильные стороны Украины - способность к инновациям, нетрадиционным военным усилиям, в том, что ВСУ ведут оборонительную войну и имеют значительные возможности тактической разведки.

"Слабость - в том, что западная помощь, на которую вы рассчитываете, слишком медленно достигает фронта. Украина должна вырваться из войны на истощение. Ее затягивание означает, что вы воюете на условиях России. Именно Украина должна определять условия этой войны. Надо снова быть ловкими, как в 2022-м, в боях за Киев и Херсон", - отметил Лейтон.

По его словам, если Украина сможет повысить ловкость своей армии, улучшить тактические навыки командиров и подразделений, то будут реальные шансы вернуть назад хотя бы часть недавних завоеваний России.

Он отметил, что целью Украины должно быть сохранение независимости и создание условий для быстрого вступления в НАТО и ЕС: "Быстрые и решительные шаги, которые заставят россиян перейти к обороне, ускорят конец войны".

Кроме того, Лейтон прокомментировал процесс мобилизации: "Если бы США оказались в подобной ситуации, мы, скорее всего, возобновили бы массовый призыв. Сейчас служба в нашей армии добровольная, но в случае вторжения или подобного кризиса мы начнем мобилизацию и мужчин, и женщин".

Как добавил эксперт, призывной возраст в США был с 18 лет - это традиционный возраст, при котором люди начинали военную службу. Поэтому Лейтон удивлен тем, что призывной возраст в Украине был 27, а сейчас - с 25 лет. По его словам, учитывая разницу между Украиной и Россией, Киеву важно привлечь столько боеспособных и талантливых людей, сколько будет необходимо для успешного ведения войны.

Американского военного также спросили, возможен ли в Украине "корейский сценарий", который предусматривает, в частности, размещение здесь военных баз США, и могут ли на это согласиться президент Джо Байден или кандидат в президенты страны Дональд Трамп:

"Сомнительно, что потенциальный президент Трамп согласится на военные базы США в Украине. Президент Байден, скорее всего, изначально тоже был бы против, но его можно убедить, если бы он был уверен в стратегической пользе этого шага".

Он напомнил, что размещение войск США в Южной Корее и в Западной Германии предотвратило вторжение в них во время холодной войны.

Ранее сообщалось, что сейчас Украина переживает худший кризис со времен первых месяцев после полномасштабного вторжения России более двух лет назад.

Отмечалось, что способность Украины защитить себя зависит от решений западных союзников, влияющих на события в Харькове и других городах, а также вдоль линии фронта. Другим стратегическим фактором, который меняет ход войны, является способность РФ учиться и адаптироваться на поле боя.

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