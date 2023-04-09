Украинские десантники с 79-й ОДШбр эвакуировали раненого собрата с поля боя в разрушенной россиянами Марьинке Донецкой области.
Участие в операции, видео которой появилось в соцсетях, приняли несколько украинских защитников. Спасение бойца с поля боя проводили под обстрелами.
На кадрах видно, что уцелевших зданий там не осталось. Вместо деревьев – обломанные ветки. Когда-то наполненный жизнью город превратился в руины.
Бои за Марьинку
Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что за Марьинку продолжаются ожесточенные бои. Враг пытается продвигаться, однако украинские воины не дают оккупантам такой возможности.
7 апреля 2023 года вблизи Марьинки сбили российский самолет. Украинские военные уничтожили вражеский штурмовик Су-25.