Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Вблизи Марьинки в Донецкой области Силы обороны уничтожили российский штурмовик Су-25. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Хорошая новость. В районе Марьинки, Донецкой области, уничтожен Су-25 противника", — говорится в сообщении.

Потери России на фронте за минувшие сутки, 6 апреля

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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Также украинские защитники уничтожили три БПЛА разных типов ("Орлан-10", Supercam и "Ланцет-3"), а также три корректируемых авиационных бомбы.

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника, два склада горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.

С начала полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, украинские военные уничтожили уже 306 самолетов и 292 вертолета российских оккупантов.

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