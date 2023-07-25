Петр Андрющенко отметил, что оккупанты понесли потери.

"Бавовна" заглянула во временно оккупированную Каховку в Херсонской области. Утром 25 июля там прогремела серия взрывов.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в городе было слышно десятки взрывов. При этом он указал, что российские оккупанты понесли большие потери.

"Каховка. ВСУ точно передали оккупанту доброе утро не менее 30 раз. Он жалуется, что понес значительные потери", - говорится в сообщении Андрющенко в его на Telegram-канале.

Ситуация в Херсонской области - последние новости

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях россяине сосредоточились на попыках предотсвратить продвижение украинских войск. При этом наши защитники проводят наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на новых рубежах.

В свою очередь руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что на левобережье Херсонской области идет контрбатарейная борьба, украинские военные пытаются зачистить территорию.

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