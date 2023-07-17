Зато дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков.

В оккупированной Новой Каховке российские захватчики принудительно выселяют всех жителей из домов, которые располагаются возле Днепра.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В городе Новая Каховка Херсонской области, российские оккупанты безжалостно массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра, из собственных помещений вместе с детьми на улицу. Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", - говорится в сводке.

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"Предварительно, в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты выключили мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение. Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск", - отмечается в сводке.

Депортация украинцев

Как сообщал УНИАН, российские захватчики принудительно выселяют украинцев из оккупированного Геническа и на их место заселяют представителей национальных меньшинств из Российской Федерации. В частности, украинцев, отказавшихся от российского паспорта, принудительно выселяют в Россию.

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