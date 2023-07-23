Сейчас идет контрбатарейная борьба, отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

На левобережье Херсонской области сейчас продолжается контрбатарейная борьба, Силы обороны Украины пытаются вычистить определенную территорию.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона. "Мы бы тоже очень хотели там закрепиться и чувствовать себя мощно. На самом деле сейчас идет контрбатарейная борьба, и такие сообщения, которые бегут впереди наших сил на левый берег, нам очень вредят", - заявила Гуменюк, комментируя информацию о том, что ВСУ закрепились на небольшом участке левобережья.

Она добавила, что на самом деле украинские воины пытаются "вычистить ту территорию, которая потом может быть освоена Силами обороны без угрозы для жизни воинов, которые эти позиции будут занимать".

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По ее словам, не нужно спешить, надо дождаться, когда Силы обороны Украины сделают свою работу и смогут о ней отчитываться.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, на Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на достигнутых рубежах.

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