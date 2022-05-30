Ночью и на рассвете враг нанес 2 удара по Одесской области.

По Одесской области ночью и на рассвете 30 мая российские оккупанты снова нанесли 2 ракетных удара. Одну ракету сбито силами ПВО.

Об этом сообщили в ОК "Юг".

Как рассказал спикер главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук, подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" было выявлено и уничтожено крылатую ракету типа "Х", выпущенную российским стратегическим бомбардировщиком в направлении Черного моря по Одесской области.

"Отчаянно продолжая разрушать неработающий мост через Днестровский лиман, рашисты попали в ту самую разбитую ранее колею. Ударной волной повреждены несколько частных домов неподалеку. Пострадавших среди населения нет", - говорится в сообщении ОК "Юг".

Как сообщал УНИАН, ранее Братчук сообщил, что Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon, и что полученных сейчас ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ. Поэтому благодаря работе ВМС ВС Украины вражеские корабли не могут сейчас постоянно маневрировать вблизи наших берегов.

Напомним, 10 мая, российские войска четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман на Одесщине.

Раньше по мосту через Днестровский лиман уже были нанесены три ракетных удара 26 и 27 апреля, а также 2 мая, в результате которых он был разрушен. 17 мая россияне в пятый раз обстреляли мост через Днестровский лиман.

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