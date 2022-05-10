Взрыв прогремел в 15: 35. Подробности уточняются.

Сегодня, 10 мая, российские войска в четвертый раз запустили ракету по мосту через Днестровский лиман на Одесщине.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании Юг".

"По Одесской области снова направлена крылатая ракета. Враг продолжает атаки по уже поврежденному мосту через Днестровский лиман", - сказано в сообщении.

В командовании уточнили, что удар нанесен сегодня примерно в 15.35. Другие подробности уточняются.

"Одесщина. Враг снова бьет ракетой в мост через Днестровский лиман. Это уже в четвертый раз", - подтвердил пресс-секретарь председателя Одесской ОВА Сергей Братчук.

Раньше по мосту через Днестровский лиман уже были нанесены три ракетных удара 26 и 27 апреля, а также 2 мая, в результате которых он был разрушен.

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