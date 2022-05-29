Благодаря работе ВМС ВС Украины вражеские корабли не могут сейчас постоянно маневрировать вблизи наших берегов.

В Крыму находятся на ремонте поврежденные ВСУ десантные корабли оккупантов.

Об этом сообщил спикер главы Одесской областной Военной администрации Сергей Братчук.

Он выразил благодарность ВСУ за сдерживание врага в море и уничтожение вражеских сил на южном направлении, а также ВМС ВС Украины за то, что вражеские корабли не могут сейчас постоянно маневрировать вблизи украинских берегов.

"Это ваша заслуга в том, что корабли отходят, не задерживаются и боятся сил наших ВМС. Кстати, сейчас в Крыму находятся некоторые большие десантные корабли (оккупантов - УНИАН). Они там находятся в доках, ремонтируются. Надеюсь, скоро они вообще исчезнут... Для этого ВСУ сделают все возможное", - заявил Братчук.

Как сообщал УНИАН, ранее Братчук сообщил, что Украина уже получила противокорабельные ракеты Harpoon, и что полученных сейчас ракет уже достаточно, чтобы потопить весь ЧФ РФ.

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