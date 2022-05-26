Глава Сумской ОВА опубликовал снимок.

Днем в четверг, 26 мая, противовоздушные силы Украины сбили ракету российских войск в небе над Сумами.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в своем Telegram-канале, опубликовав фото.

"В полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами!" – заявил он.

Ранее сообщалось, что 26 мая российские войска обстреляли центр Харькова. В результате обстрелов погибли четыре человека, еще 7 получили ранения.

Напомним, с 24 февраля российская армия нанесла по Украине более 1474 ракетных удара. Всего российские войска применили 2275 различных ракет. Также было совершено более 3 тысяч авиаударов российскими самолетами и вертолетами, сообщил Владимир Зеленский.

Вас также могут заинтересовать новости: