Залужный подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и Верховный главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе - командующий ВС США в Европе генерал Кристофер Каволи обсудили поставки вооружения и боеприпасов Силам обороны Украины.

Об этом отмечается в сообщении Залужного в Telegram. "Предметно обсудили широкий круг важных для нас вопросов. Подробно рассказал об оперативной обстановке по всей линии фронта. Описал возможные сценарии, угрозы и предпосылки для наших будущих действий. Ставим себе цель - подготовиться так, чтобы максимально выполнить определенные задачи", - отметил он.

По словам Залужного, отдельно остановились на важности своевременных поставок в достаточном количестве боеприпасов и техники.

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"Отметил необходимость предоставления Украине широкого спектра вооружения и систем противовоздушной обороны, которые существенно помогут решить проблемные моменты в противостоянии российской агрессии", - проинформировал главнокомандующий.

Он также сообщил, что с генералом Каволи обсудили вопросы подготовки украинских защитников и договорились и дальше поддерживать диалог и работать для усиления обороноспособности Украины.

Важные новости о Залужном - это стоит знать

Как сообщал УНИАН, 27 апреля Валерий Залужный и руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудили с союзниками из Соединенных Штатов Америки весомость продолжения активной поддержки партнерами украинской армии. В рамках постоянного диалога с союзниками Залужный и Ермак провели телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Марком Милли.

Перед тем, 18 апреля, Ермак и Салливан обсудили дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине.

9 марта стало известно, что Валерий Залужный и Андрей Ермак рассказали Джейку Салливану и Марку Милли об оперативной ситуации на фронте и возможных действиях россиян.

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