Южное направление является наиболее насыщенным российской авиацией, потому что так оккупанты пытаются компенсировать потерю контроля над морской акваторией. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.
По его словам, бойцам ВСУ здесь все чаще приходится применять смекалку, потому что вражеских беспилотников на юге очень много. Среди них - дорогие разведчики, стоимость которых составляет от 100 тыс. долларов, но враг не считается с потерями. Плетенчук отметил, что пилотируемой авиации на южном направлении тоже очень много.
"Здесь можно увидеть такой "зоопарк", что ни одно другое направление, пожалуй, не похвастается. Например, наличие самолета Бе-12, который они реально уже вытащили со свалки, продлили ему срок эксплуатации, потому что он должен был быть списан еще лет 10 назад. И он теперь патрулирует акваторию на маленькой скорости. Все модели вертолетов: от Ми до Ка. Все "сушки", которые есть в наличии, "МиГи". Только дронов - пять моделей можем назвать, которые здесь применяются", - сказал спикер.
По его словам, такое насыщение и многообразие вражеской авиации на юге Украины связано с тем, что захватчики пытаются компенсировать отсутствие в определенной части Черного моря своей корабельно-катерной группировки и самолетов дальнего радиолокационного слежения, в частности А-50.
Российская авиация на фронте
Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что враг очень активно использует беспилотные летательные аппараты, разведывательные дроны и таким образом он корректирует свои ракетные удары. Довольно часто эти дроны фиксируются на юге, вблизи Херсона, в Запорожской области и возле Харькова.
Кроме того, захватчики используют для разведки уже не самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а Су-24МР, которые часто появляются вблизи границ в воздушном пространстве РФ. В то же время основная деятельность этих самолетов направлена на выявление систем ПВО Украины, также СУ-24МР собирают и другую информацию о ВСУ.