Один из самолетов, патрулирующий акваторию моря, должны были списать десятилетие назад.

Южное направление является наиболее насыщенным российской авиацией, потому что так оккупанты пытаются компенсировать потерю контроля над морской акваторией. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник пресс-центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, бойцам ВСУ здесь все чаще приходится применять смекалку, потому что вражеских беспилотников на юге очень много. Среди них - дорогие разведчики, стоимость которых составляет от 100 тыс. долларов, но враг не считается с потерями. Плетенчук отметил, что пилотируемой авиации на южном направлении тоже очень много.

"Здесь можно увидеть такой "зоопарк", что ни одно другое направление, пожалуй, не похвастается. Например, наличие самолета Бе-12, который они реально уже вытащили со свалки, продлили ему срок эксплуатации, потому что он должен был быть списан еще лет 10 назад. И он теперь патрулирует акваторию на маленькой скорости. Все модели вертолетов: от Ми до Ка. Все "сушки", которые есть в наличии, "МиГи". Только дронов - пять моделей можем назвать, которые здесь применяются", - сказал спикер.

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По его словам, такое насыщение и многообразие вражеской авиации на юге Украины связано с тем, что захватчики пытаются компенсировать отсутствие в определенной части Черного моря своей корабельно-катерной группировки и самолетов дальнего радиолокационного слежения, в частности А-50.

Российская авиация на фронте

Как сообщал УНИАН, спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш заявил, что враг очень активно использует беспилотные летательные аппараты, разведывательные дроны и таким образом он корректирует свои ракетные удары. Довольно часто эти дроны фиксируются на юге, вблизи Херсона, в Запорожской области и возле Харькова.

Кроме того, захватчики используют для разведки уже не самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, а Су-24МР, которые часто появляются вблизи границ в воздушном пространстве РФ. В то же время основная деятельность этих самолетов направлена на выявление систем ПВО Украины, также СУ-24МР собирают и другую информацию о ВСУ.

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