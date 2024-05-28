В основном активные действия врага наблюдаются в районе Крынок.

За прошедшие сутки российская армия значительно усилила штурмовые действия на левобережной Херсонщине и Ореховском направлении, и применяет при этом очень большое количество различных БПЛА. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук.

По его словам, разведка противника БПЛА невероятно высока.

"Фиксируется сотни пролетов БПЛА. Фактически 24/7 что-то висит. И периодически они эти птички теряют, но, несмотря на их высокую стоимость, такая же ситуация по FPV-дронам, среди дронов-камикадзе встречаем и Lancet... Насыщенность фронта именно такими видами вооружения очень высокая. Плотность - это сотни применений в день", - сказал Плетенчук.

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Он также отметил, что в применении FPV-дронов ВСУ противнику не уступают.

Также Плетенчук рассказал, что на юге враг значительно активизировался при штурмах Крынков Херсонской области и на Ореховском направлении.

"Активизировались они в своей штурмовой деятельности, в нашей зоне ответственности было вчера 20 штурмов. Это и Крынки, и Ореховское направление. Однако сказать, что каких-то результатов враг достиг, мы не можем. Но, тем не менее, информацию еще уточняю. Могу добавить, что вчера потери врага были вдвое больше, чем обычно, 216 - общие, 101 - погибшими. То есть вчера было достаточно горячо", - отметил военный.

По его словам, раньше было меньше штурмов, активизировались россияне именно вчера, потому что "пытаются показать результат". В основном активные действия врага наблюдаются в районе Крынок.

Он добавил, что логистика на левый берег сложная из-за реки, которая является водным препятствием.

"Ты в этот момент находишься на открытой воде и, соответственно, враг тебя видит... Это и подвоз боеприпасов, эвакуация раненых, ротация личного состава. Но морская пехота эти задачи с честью выполняет", - подчеркнул спикер.

По данным Сил обороны юга, 26 мая на Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма, из них 2 в районе Старомайорского и 2 в районе Малой Токмачки. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине враг совершил 8 безуспешных штурмов в районе населенного пункта Крынки.

По данным Плетенчука, в Черном море сейчас нет ракетоносителей, в акватории осуществляется переход определенного корабля в другое место базирования, но эту информацию еще нужно уточнять.

"Основная тенденция сейчас такова: если мы видим в море корабли, то обычно это означает, что они (оккупанты - УНИАН) из Крыма куда-то переходят", - уточнил спикер.

Он также прокомментировал события на Кинбурнской Косе - региональном ландшафтном парке, который является объектом природно-заповедного фонда Николаевской области.

"Там находится враг, который использует ее, чтобы обстреливать южное побережье. В первую очередь, страдает Николаевская область, Куцурубская громада, Очаков. Но на косе они так же получают ответ... Там происходят позиционные обстрелы. Враг использует населенные пункты, также там заповедная зона, но он не обращает на это внимания", - добавил Плетенчук.

Война в Украине - ситуация на юге

25 мая российская армия увеличила количество атак на населенный пункт Крынки - было 11 штурмов, еще четыре штурма враг совершил на Ореховском направлении: по одному - в районе Старомайорского и Роботино и два - в районе Новоандреевки.

За то же время в зоне ответственности Сил обороны юга уменьшилось на 112 российских солдат, из которых половина - убиты. Также враг потерял 10 единиц вооружения и военной техники, в частности, пушку, два миномета, комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и тому подобное.

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