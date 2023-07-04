Всего военный с позывным" Маяк " уничтожил пять единиц российской бронированной техники.

Украинский военный с позывным "Маяк" - командир мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты сбил российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 ("Аллигатор").

Всего "Маяк" уничтожил пять единиц российской бронированной техники, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень, передает Радио Свобода.

"Событие произошло 2 июля на Бердянском направлении. "Аллигатор" летел очень низко, скрываясь от ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навелся с американского ПТРК "Джавелин" и сделал результативный пуск. Ранее этот молодой офицер зарекомендовал себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении. У него в активе есть пять уничтоженных единиц бронированной тяжелой техники", – рассказал Шершень.

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Также он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады с позывным "Лето", также уничтожил Ка-52, но с ПЗРК "Игла".

Относительно ситуации на Таврическом Шершень рассказал, что наибольшее продвижение за сутки зафиксировали на Бердянском направлении - до 2 км.

"Закрепляемся на рубежах, проводим аэроразведку местности, наносим огневое поражение артиллерией по выявленным целям россиян, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование. Враг оказывает ожесточенное сопротивление. Однако мы системно давим на определенные участки фронта, продавливаем и нещадно уничтожаем боевой потенциал оккупационных войск", - отметил он.

Сбитие Ка-52

Вчера стало известно, что на Бердянском направлении уничтожен ударный вертолет российских оккупантов Ка-52. Это уже 309-й ликвидированный российский вертолет.

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